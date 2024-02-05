صيد بحري: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون التقني مع اليابان

تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون التقني بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) المتعلق بالتسيير المشترك للصيد البحري التقليدي.

وحسبما أكدته المديرة الفرعية للصيد الحرفي والساحلي على مستوى الوزارة، نعيمة موشوكة فإن هذه المرحلة الثانية التي ستدوم سنتين تخص تدعيم الصيد الحرفي، إذ سيتم تأطيرها من طرف خبير ياباني مختص في التسيير المشترك للصيد الحرفي والشعاب الاصطناعية.

وبعد أن ذكرت باختيار مواقع نموذجية في ولايات سكيكدة وتيزي وزو وتيبازة و وهران في إطار هذا التعاون، أوضحت المسؤولة نفسها أن الخبير الياباني سيرافق عمليات وضع الشعاب الاصطناعية التي تمت مباشرتها في هذه المواقع.

أما بخصوص تفاصيل هذه المرحلة، فأكدت موشوكة أن الخبير سيتكفل بولاية وهران بالمرافقة التقنية لجمعية البيئة البحرية بربروس في مشروعها الخاص بالشعاب الاصطناعية المتواجدة بخليج بوسفر على مساحة 10 هكتارات.

وقبل ذلك، أجرى باحثون وأساتذة جامعيون من جامعة وهران 2 بدراسات جدوى لهذا المشروع.

ويذكر أن التعاون الجزائري- الياباني في إطار هذا المشروع يخص متابعة تطوره, حسبما تم التأكيد عليه.

كما كشفت المسؤولة ذاتها عن إعداد مخططات عمل تخص المواقع النموذجية الأخرى، مضيفة أن التحفظات الخاصة بمشروع الشعاب الاصطناعية بسكيكدة تمت صياغتها من قبل الهيئة المؤهلة في حين سترتكز المرافقة على رفع التحفظات.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع التعاون الجزائري الياباني حول التسيير المشترك للصيد الحرفي خصت تكوين إطارات في مجال الصيد البحري والمهنيين وكذا أعضاء الجمعيات التابعة لنفس القطاع.