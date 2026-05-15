ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبل المونديال

عمر سلامي
عصام السميري

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إصابة الظهير الأيمن عصام السميري، بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى.

وقال الاتحاد في بيان له: “أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب عصام السميري، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامى”.

وسيخضع السميري لفترة علاج طويلة قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى جويلية.

وبالتالي، سيغيب الظهير الأيمن الأردني عصام السميري عن مشاركة منتخب بلاده الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويلتحق السميري بقائمة الغائبين من منتخب الأردن عن المونديال، والتي تضم النعيمات، والقرشي ومحمود المرضي.

ولم يستدعَ السميري إلى المباراتين الوديتين الأخيرتين للمنتخب الأردني أمام كوستاريكا ونيجيريا.

