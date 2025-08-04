ضوء أوروبي أخضر لمشروع جزائري-إيطالي ضخم!

المفوضية الأوروبية فتحت الباب لتمويل "ميدلينك" لنقل الكهرباء

منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمشروع “ميدلينك” الطاقوي الذي يربط الجزائر بإيطاليا، ومنها يمتد إلى قلب القارة العجوز، مؤكدة إدراجه ضمن قائمة المشاريع العابرة للحدود المؤهلة للتمويل في إطار “آلية ربط أوروبا”.

في هذا السياق، أعلنت بروكسل، عبر مرسوم تفويضي صادر عن المفوضية الأوروبية، مؤرخ في الفاتح أوت 2025، عن إدراج مشروع “ميدلينك” لنقل الكهرباء من الجزائر نحو القارة الأوروبية، ضمن قائمة ضمّت 13 مشروعا في قطاع الطاقات المتجدّدة تحظى بوضع خاص، يتيح لها الحصول على منح أوروبية، سواء للدراسات التقنية أو لإنجاز الأشغال، وذلك في إطار آلية “ربط أوروبا” المعتمدة لتمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الإستراتيجي في مجالات الطاقة والنقل والرقمنة.

ويمتد مشروع “ميدلينك” ليشمل تطوير قدرة إنتاجية تقدّر بـ10 جيغاواط من الطاقة المتجدّدة على مستوى الجزائر وبدرجة أقل تونس، بإجمالي إنتاج يقدّر بـ30 تيراواط/ساعة سنويا، يخصّص جزء منه للاستهلاك المحلي، فيما تصدّر 4 جيغاواط منها نحو شمال إيطاليا عبر كابل كهربائي بحري.

إلى جانب “ميدلينك”، ضمّت القائمة الأوروبية المحدثة مشاريع أخرى من بينها حقول رياح بحرية مشتركة بين دول البلطيق، ومشروع تدفئة بيئية بين ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى دراسة تقنية لاستغلال الطاقات البحرية بين البرتغال ولوكسمبورغ.

ويمثل هذا المشروع ثمرة تعاون إستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا، ويهدف إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء في أوروبا من مصادر نظيفة، في ظل التحوّلات الجيوسياسية وتعقيدات سوق الطاقة العالمي، كما جرى التأكيد عليه مجدّدا خلال القمة الجزائرية – الإيطالية رفيعة المستوى الخامسة من نوعها المنعقدة مؤخرا بالعاصمة روما.

وترتقب خلال الأسابيع المقبلة دعوة أوروبية لتقديم مقترحات تمويلية في إطار هذه الآلية، ما يفتح المجال أمام انطلاق فعلي للمرحلة التنفيذية من مشروع “ميدلينك” بحسب المرسوم ذاته، ما سيعزز الدور المحوري للجزائر في خارطة الطاقة النظيفة الأوروبية.

ويعتبر المشروع من أبرز المبادرات الجزائرية في مجال الطاقات المتجدّدة، كما يعد خطوة جديدة ضمن التعاون الطاقوي القائم بين الجزائر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يعزز حضور الجزائر كمصدّر للكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة باتجاه السوق الأوروبية.