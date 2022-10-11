طاجين الزيتون الجزائري بين أفضل 50 طبق دجاج عالمي

اختار موقع تاست أطلس المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي، طاجين الزيتون الجزائري من بين أفضل 50 طبق دجاج.

ووفقا لتصنيف الموقع المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي، فقد حاز طاجين الزيتون على المرتبة الـ 33 عالميا.

وتداول نشطاء عبر مختلف الشبكات صور الطبق الجزائري، لافتين إلى أنه الأول عربيا في التصنيف والثاني إفريقيا، إذ حصل على 4.6 نقاط من 5 حسب تقييم زوار الموقع.

يذكر أن طاجين الزيتون طبق جزائري تقليدي مصنوع من مزيج من قطع الدجاج، الزيتون، البصل، الجزر، الفطر، الزعتر، ورق الغار، عصير الليمون، الزعفران أو الكركم.

يتم سلق الزيتون وتجفيفه، وفي نفس الوقت يتم تحمير الدجاج بالبصل والبهارات.

يُطهى اللحم في الماء مع الخضار والفطر والزيتون، ويُطهى المزيج حتى ينضج. قرب نهاية الطهي، يُخلط الدقيق الأبيض وعصير الليمون ويُسكب فوق الدجاج.

عادة ما يتم طهي الطبق في طاجن، ويوصى بتزيينه بالكزبرة وتقديمه ساخناً مع أرز الزعفران على الجانب.

وسبق لأطباق تقليدية جزائرية أن صنفت من بين الأفضل عالميا، على رأسها الشخشوخة، الرشتة، الرفيس وشربة الفريك.