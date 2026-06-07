طبيب “الخضر” وبن طالب.. وحادثة الدانماركي إريكسون

ألغى حكم الساحة النرويجي سيغورد سميهوس كرينغستاد مساء الأحد، المباراة الودّية بين منتخب الدانمارك وضيفه الأوكراني.

واتّخذ الحكم هذا القرار في الدقيقة الـ 67، بعد سقوط صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن أرضا مغشيا عليه.

وتكرّر سيناريو بطولة أمم أوروبا في جوان 2021 وأثناء مواجهة فنلندا، حينما سقط نفس اللاعب الدانماركي أرضا مغشيا عليه، إثر إصابته بِسكتة قلبية. فنُقل على جناح السرعة، وتلقّى بعدها علاجا، وزوّده الأطباء بجهاز مزيل رجفان القلب.

ابتعد كريستيان إريكسن عن الميادين، قبل أن يعود إلى المنافسات الرسمية في فيفري 2022.

وقال اتحاد الكرة الدانماركي في بيان له نشره مساء الأحد: “كريستيان إريكسن واعٍ، وحالته جيّدة نسبيا. في ظل هذه الظروف، تم إلغاء المباراة”.

وفي جوان 2024، أجرى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عملية جراحية على مستوى القلب (الإصابة بِالسكتة القلبية كانت في البيت وليس الملعب) وزوّده الأطباء أيضا بجهاز مزيل الرجفان.

وتوقّف بن طالب بعدها عن ممارسة رياضة كرة القدم الاحترافية، حتى أنه تردّدت أنباء يزعم أصحابها أنه يُفكّر في اعتزال اللعبة. قبل أن يعود إلى المنافسات الرسمية في جوان 2025.

تجدّد حادثة اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن مساء الأحد، تفرض على طبيب المنتخب الوطني الجزائري الدكتور محمد بوغلالي مضاعفة الفحوصات على متوسط الميدان نبيل بن طالب. خاصة وأنه مقبل على خوض منافسة عالمية (المونديال)، حيث التنافس الشرس تحت حرّ شديد ورطوبة عالية.