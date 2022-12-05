طبيب روسي يحذّر: الحزن والإجهاد الشديد قد يسبّبان الوفاة

حذّر طبيب روسي، أخصائي في أمراض القلب، من الموت بسبب الحزن والإجهاد الشديد، وأشار إلى عواقب حدوث نوبة قلبية.

وأجاب الدكتور أيدار شارافييف، في حديث لصحيفة “إزفيستيا” على الأسئلة التي تنشر في الانترنت، حول ما إذا كان القلب لا يتحمل الحزن بالقول: “هذه حقيقة. لأنه على خلفية صدمة قوية أو إجهاد شديد، يمكن أن تنشأ متلازمة “القلب المكسور” أو اعتلال تاكوتسوبو القلبي”.

وأضاف: “يحصل في الجزء العلوي للقلب توسع، يؤدي إلى ظهور موقع لا يتقلص ولا يعمل. أي يتغير شكل القلب المعتاد، حيث يتوسع في الجزء العلوي وينكمش في قاعدته، مثل عنق الزجاجة”.

وأوضح أن الأعراض التي تظهر في هذه الحالة تشبه أعراض احتشاء عضلة القلب، ويشعر الشخص بنفس الألم، حسب روسيا اليوم.

بخصوص أسباب متلازمة “القلب المكسور” قال شارافييف إنها غير معروفة إلى الآن. ولكن هناك نظريات رئيسية بشأنها. النظرية الأولى تفيد بأنه على خلفية الإجهاد الشديد يحدث تشنج واضح في شرايين القلب. والنظرية الثانية تفيد بأن سببها اضطراب وظائف الأوعية الدموية الدقيقة للقلب.

وتابع: “يمكن أن تسبب متلازمة “القلب المكسور” الوفاة. ولكن في حالات كثيرة يعود القلب إلى حالته الطبيعية. وبالمناسبة، متلازمة “القلب المكسور” تحدث في الشتاء أكثر منها في أي وقت آخر”.