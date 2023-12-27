طرد المغربيات من بلاد الحرمين.. تعرف على أصل المشكلة التي أثارت حفيظة السعوديات؟

عاد هاشتاغ “طرد المغربيات من السعودية مطلب” ليتصدر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما شنت حسابات تحمل علم المغرب هجوما مضادا يتهم السعوديات في أخلاقهن.

أصل المشكلة يعود لأشهر عديدة مضت، حيث شنت سعوديات حملة لطرد المغربيات من بلاد الحرمين على خلفية انتشار فيديوهات لهن وهن يرقصن بمجون وسط تصفيق الخليجيين، وأيضا لسبب ما أشيع عن ممارستهن للسحر والدعارة.

واجتاح هاشتاغ ترحيل المغربيات منصة إكس بدعوى أنهن يحاولن المساس بأخلاق المجتمع عبر نشر الرذيلة، بعباءات سعودية، كما حذرت الكثيرات من نشرهن للأمراض والمخدرات والسحر وخراب البيوت والانحلال الأخلاقي وهدم المجتمعات.

وتعالت أصوات سعوديات مطالبات بعدم السماح لهن بالقدوم للملكة إلا في زيارات الحج والعمرة، لأنهن أفسدن عليهن أزواجهن بانفتاحهن على كافة أنواع المحرمات، وهو ما أثار حنق المغربيات وجعلهن يفكرن في الانتقام بتشويه سمعتهن بنفس الطريقة.

في ذات السياق زعم حساب عبر منصة إكس يحمل علم المغرب أن السعوديات يمارسن الدعارة في أمريكا وتم إنتاج فيلم عن ذلك عام 2020 يحمل عنوان “saudi runaway”.

وقالت صاحبة الحساب المغربي وتدعى ليان أن دعارة السعوديات وصلت إلى العالمية، وهو ما أعاد الصراع إلى الواجهة وجعل هاشتاغ الطرد يعود ليتصدر واجهة إكس.

وانتفض شباب من السعودية للدفاع عن شرف بنات بلادهن، مؤكدين أن المغربيات يلبسن العباءات السعودية ويمارسن الرذيلة تحت غطائها ثم يحاولن إلصاق التهمة في بنات الرياض، مشيرين إلى عكوفهن أيضا على تشويه سمعة الجزائريات بنفس الطريقة.

من جانب آخر لفتت بعض المنصات أن صفحات يديرها صهاينة تعمل على نشر الفتنة بين الشعوب العربية لبث التفرقة ونشر الكراهية كي لا تقوم للمسلمين قائمة، حيث أكد نشطاء أن حساب ليان الحامل لعلم المغرب والذي يعمل على تشويه سمعة السعوديات كان يروج منذ فترة لقصة سرقة حماس للمساعدات الموجهة لأهالي غزة.