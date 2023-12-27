طرد المغربيات من بلاد الحرمين.. تعرف على أصل المشكلة التي أثارت حفيظة السعوديات؟
عاد هاشتاغ “طرد المغربيات من السعودية مطلب” ليتصدر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما شنت حسابات تحمل علم المغرب هجوما مضادا يتهم السعوديات في أخلاقهن.
أصل المشكلة يعود لأشهر عديدة مضت، حيث شنت سعوديات حملة لطرد المغربيات من بلاد الحرمين على خلفية انتشار فيديوهات لهن وهن يرقصن بمجون وسط تصفيق الخليجيين، وأيضا لسبب ما أشيع عن ممارستهن للسحر والدعارة.
#ترحيل_المغربيات_مطلب
كفووو الهاشتاق الأول باكثر من ٣٠ الف تغريده
عقبال طرد عاhرات المغرب من عندنا بنات الوباء و الامراض الجنسية الله لا يبلانا
احنا عندنا تطوير و عندنا رؤيه تجي مغربيه بنت كلب عاhره تنشر قرفها على أنها سعوديه هذا تشويه صريح للسعوديين والسعوديات pic.twitter.com/ds59ThlWDd
— تـ (@totog2018) December 26, 2023
واجتاح هاشتاغ ترحيل المغربيات منصة إكس بدعوى أنهن يحاولن المساس بأخلاق المجتمع عبر نشر الرذيلة، بعباءات سعودية، كما حذرت الكثيرات من نشرهن للأمراض والمخدرات والسحر وخراب البيوت والانحلال الأخلاقي وهدم المجتمعات.
وياليت طرد خرفانهم معهم مانبغى بلدنا الطاهره تتلوث بالامراض #ترحيل_المغربيات_مطلب
— ميمي🇸🇦💓 (@ywwse18) December 27, 2023
وتعالت أصوات سعوديات مطالبات بعدم السماح لهن بالقدوم للملكة إلا في زيارات الحج والعمرة، لأنهن أفسدن عليهن أزواجهن بانفتاحهن على كافة أنواع المحرمات، وهو ما أثار حنق المغربيات وجعلهن يفكرن في الانتقام بتشويه سمعتهن بنفس الطريقة.
في ذات السياق زعم حساب عبر منصة إكس يحمل علم المغرب أن السعوديات يمارسن الدعارة في أمريكا وتم إنتاج فيلم عن ذلك عام 2020 يحمل عنوان “saudi runaway”.
وقالت صاحبة الحساب المغربي وتدعى ليان أن دعارة السعوديات وصلت إلى العالمية، وهو ما أعاد الصراع إلى الواجهة وجعل هاشتاغ الطرد يعود ليتصدر واجهة إكس.
دعارة السعوديات 🇸🇦 وصلت للعالمية.
هذا ليس مقتطف من فيلم او جملة من فيلم، هذا فيلم امريكي كامل عن هروب السعوديات لأمريكا لممارسة الدعىىارة.
الجوائز التي حصل عليها الفيلم في أوروبا
European Documentary 2020
European University Film Award 2020
هنيئا للسعودية على هذا الانجاز. pic.twitter.com/M9NRLBN9um
— ⵍⴰⵢⴰⵏ ليان 🇲🇦 (@Layann2001) December 25, 2023
وانتفض شباب من السعودية للدفاع عن شرف بنات بلادهن، مؤكدين أن المغربيات يلبسن العباءات السعودية ويمارسن الرذيلة تحت غطائها ثم يحاولن إلصاق التهمة في بنات الرياض، مشيرين إلى عكوفهن أيضا على تشويه سمعة الجزائريات بنفس الطريقة.
انتشار العا هرات المغربيات بهذا الشكل يعني ثلاثة أمور
١- انتشار الأمراض المنقولة جنسيا حيث إن كثيرا من الأمراض المنقولة جنسيا تنتقل بالملامسة ولا تحتاج أكثر من ذلك
٢- إنتحالهم لشخصية الفتاه السعودية تدمير ممنهج للمجتمع
٣- انتشار الأمراض الجنسية يعني ببساطة تدمير اقتصاد البلد…
— مشعط بن عاقول (@Toon22m) December 27, 2023
➖ مغربي يقول:
السعوديين حاقدين (لان العاهرات🇲🇦) ينتحلن انهن سعوديات، وهذي حقيقة (شفتها بعيني)، سواء في الواقع او في تيك توك، من حقهم يدافعوا عن دولتهم، كم واحد شاف (عاهرات🇲🇦) في التطبيقات وظن انهن (سعوديات🇸🇦) وهن بالأصل مغربيات، لعنة الله عليهم شوهونا. pic.twitter.com/0ScKG8EicB
— مـســك🇸🇦 (@Mm321012) December 27, 2023
من جانب آخر لفتت بعض المنصات أن صفحات يديرها صهاينة تعمل على نشر الفتنة بين الشعوب العربية لبث التفرقة ونشر الكراهية كي لا تقوم للمسلمين قائمة، حيث أكد نشطاء أن حساب ليان الحامل لعلم المغرب والذي يعمل على تشويه سمعة السعوديات كان يروج منذ فترة لقصة سرقة حماس للمساعدات الموجهة لأهالي غزة.
مادري متى تفهمون ان الحسابات هذي ذباب ومو هدفها الا تفرقة الشعوب وزرع الفتنة بين الدول العربية 🤢 pic.twitter.com/A7UiXfqoJr
— Abdulrahman🇸🇦 (@1itsabdulrahman) December 26, 2023