طرد حارسَي اتحاد الحراش والمدافع ينوب عنهما!

فوزي شاوشي.

مرّ فريق اتحاد الحراش مساء السبت بِفترة مثيرة واستثنائية، في بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وانهزم اتحاد الحراش خارج القواعد (0-2) أمام أمل الأربعاء، في مباراة لِحساب الجولة الـ 25.

وطرد حكم الساحة فاتح حركات حارس اتحاد الحراش فوزي شاوشي في الدقيقة الـ 60، بعد أن اعتدى بِلكمة على مدافع أمل الأربعاء مهدي مسعودان، وأسقطه أرضا.

ودخل الحارس الاحتياطي بلال عميري بديلا لِزميله شاوشي، لكنه طُرد بِدوره في الدقيقة الـ 65، بعد أن لمس الكرة بِيده خارج منطقة العمليات!

ووجد الجهاز الفني للاتحاد نفسه في ورطة، لِغياب الحارس الثاني الاحتياطي، وهنا اضطرّ إلى تحويل المدافع أحسن بوزيان إلى حامي عرين!

هذا وأقدمت إدارة نادي اتحاد الحراش بعد نهاية هذه المباراة “غير المسبوقة”، على إنهاء مهام مدرب الفريق الكروي عبد الرحمان عصمان.

