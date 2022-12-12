طريق تيندوف الزويرات محور محادثات بين الجزائر وموريتانيا

أكد وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، مساء الأحد، على الأهمية الحيوية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف وزويرات في مجال النقل والأشغال العمومية، حيث سيمكن المتعاملين الجزائريين من الولوج إلى الأسواق الافريقية.

وأفاد بيان للوزارة “أجرى السيد لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والري والمنشأت القاعدية، اليوم الاحد 11 ديسمبر 2022، محادثات مع نظيره الموريتاني، حيث تطرق الطرفان إلى واقع علاقات التعاون في مجال الأشغال العمومية والري، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين”.

ويقوم وزير التجهيز والنقل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الناني ولد اشروقه، بزيارة إلى الجزائر ما بين 11 و 14 ديسمبر الجاري، في إطار الإجتماع الأول للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات.

من جهته أكد رخروخ استعداد الجزائر للعمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية في مجال الأشغال العمومية وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين من خلال إنجاز مشاريع و تبادل الخبرات.

من جانبه، أشاد وزير التجهيز والنقل الموريتاني بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال المنشآت القاعدية برسم مختلف البرامج التنموية، لاسيما الطرقات السيارة والمنشات الفنية.

للإشارة تدخل زيارة الوزير الموريتاني في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المصادق عليها من طرف الجزائر وموريتانيا لانجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021.