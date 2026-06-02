طقس “شتوي” عشية مباراة هولندا والجزائر!

تُجرى مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم والمضيف الهولندي، في أجواء تقترب من وصف “شتوية”.

وتحتضن مدينة روتردام الهولندية أطوار هذه المباراة الودّية، الأربعاء على الساعة التاسعة إلا الربع مساء بِالتوقيت المحلي، الذي يتقدّم بِساعة من الزمن عن التوقيت الجزائري.

وتقول بيانات مصالح الرصد الجوي بِالضّبط: “جو معتدل إلى بارد نسبيا، مع حوالي 14-16 درجة، وغائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ورياح معتدلة جنوبية غربية (حوالي 25-30 كم/س). عموما، أجواء رطبة وممطرة جزئيا”.

وتختلف هذه الظروف الجوية عن تلك السائدة في مدينتَي كانساس سيتي وسانتا كلارا الأمريكيتَين، معقل مواجهات “الخضر” في دور المجموعات لِكأس العالم، في الـ 17 والـ 23 والـ 28 من جوان الحالي. حيث يُرجّح أن يسود الحرّ الشديد في تلك الفترة، والله أعلم.

ونُشير إلى أن الصور الخمس المدرجة ملتقطة بِمدينة روتردام بعد ظهيرة الثلاثاء.