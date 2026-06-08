طلبات متزايدة من عدة دول إفريقية للاستفادة من الخبرة الجزائرية في الطاقة

إيفاد بعثة من شركة سونلغاز إلى تشاد لإعادة تأهيل وتجديد شبكتها الكهربائية

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين 8 جوان، بالعاصمة التشادية نجامينا، قدرة شركة “سونلغاز الدولية” على تحقيق الاستثمار المنشود في القارة الإفريقية.

عجال وفي تصريح خص به وكالة الانباء الجزائرية، على هامش إشراف الوزير الأول، سيفي غريب، على وضع حجر أساس إنجاز محطة كهربائية بقدرة إنتاجية تعادل 40 ميغاواط، أشار إلى أنه وبعد تدشين محطة إنتاج الكهرباء بطاقة 40 ميغاواط، قبل أيام، بالنيجر، تشرع شركة “سونلغاز الدولية” في إنجاز محطة توليد ثانية بقدرة 40 ميغاواط أيضا، وهو ما يكرس وفقا للوزير “الدور الريادي للجزائر كشريك طاقوي موثوق في المنطقة”.

عجال أكد أن “التوجه خارج الحدود الوطنية وتحقيق الجزائر للاستثمار المنشود في القارة الإفريقية، يأتي كتجسيد فعلي وميداني لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى الولوج بقوة في الأسواق الإفريقية، لاسيما بعد تحقيق الاكتفاء الطاقوي على المستوى الوطني واكتساب الكفاءات الجزائرية لمهارات عالية في هذا المجال”.

كما أوضح الوزير، أنه سيتم إيفاد بعثة من شركة سونلغاز الدولية إلى تشاد الأسبوع المقبل، للشروع في دراسة تقنية شاملة لإعادة تأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية المحلية، لافتا إلى أن رفع قدرات الإنتاج يتطلب حتما تطوير شبكات نقل وتوزيع تتماشى مع حجم الطاقة المولدة.

وأكد عجال تلقي وزارة الطاقة ومجمع سونلغاز “طلبات متزايدة من عدة دول إفريقية، للاستفادة من الخبرة الجزائرية، ومن بينها كوت ديفوار وموزمبيق”، حيث تتمحور هذه الطلبات بشكل أساسي حول “إنشاء محطات توليد الطاقة، إقامة شبكات نقل الكهرباء ذات التوتر العالي جدا، فضلا عن اقتناء التجهيزات والعتاد الكهربائي”.

وهو ما يبشر وفقا للوزير، بـ”آفاق واعدة جدا، بالنظر إلى السمعة الممتازة والمكانة المرموقة التي تحظى بها “سونلغاز الدولية” على الصعيد الإفريقي”.