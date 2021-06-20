طلبة طب الأسنان بكلية بن عكنون يقاطعون الامتحانات

طالبوا بتمديد السنة الجامعية

قاطع طلبة “طب الأسنان” بكلية الطب بن عكنون جامعة “الجزائر 1” الامتحانات الخاصة بالفصل الثالث للسنة الجامعية 2020/2021 تنديدا بالظروف البيداغوجية التي يعانون منها، وللمطالبة بتمديد السنة الجامعية لتمكينهم من اجتياز الامتحانات بأريحية ودون ضغط .

وانطلقت المقاطعة يوم الثلاثاء الماضي، حيث التحق بها حوالي 68 بالمئة من طلبة تخصص “طب الأسنان” للسنوات الثانية والثالثة والخامسة، واستمرت إلى غاية يوم الأحد، وهذا بسبب ضغط البرنامج الدراسي للموسم الجامعي الحالي الذي انطلق على غير العادة في شهر جانفي، حيث أكد المحتجون في تصريحهم لـ”الشروق” على أن الظروف البيداغوجية غير مواتية تماما ولاسيما تلك المتعلقة بنظام الامتحانات.

وطالب المحتجون الذين قرروا مقاطعة الامتحانات الفصلية كلها في حال لم يتم الاستجابة لهم، بتمديد السنة الجامعية لما بعد عيد الأضحى، وهذا قصد تمكينهم من المراجعة والتحضير الجيد للامتحانات خاصة أن تخصص “طب الأسنان” صعب والمقاييس والمواد المدرسة تم تلقينها للطلبة في ظرف قياسي، كما اشتكى المحتجون مما وصفوه بـ”الحقرة” وعدم نشر علامات المقاييس والتصحيح النموذجي وهو ما سيدفع بأكثر من 75 بالمئة منهم لدخول الدورة الاستدراكية.

وهدد الطلبة بالتصعيد في حال لم يتم النظر في مشاكلهم، حيث قدم المحتجون عريضة مطالبهم لرئيس القسم الذي استقبلهم أمس وطالبوا بإعادة النظر في طريقة الامتحانات وتصحيح الأخطاء المسجلة التي تسببت في إقصائهم في عدة مقاييس.