طلب تأشيرة فرنسا بدون مواعيد مسبقة.. لهذه الفئة

أعلن مركز “في أف أس غلوبل” المكلّف بمعالجة طلبات تأشيرة فرنسا في الجزائر، أنه سيشرع في عملية تجريبية لاستقبال طلبات فئة من الجزائريين من دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان للمركز يوم الثلاثاء، بالأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة. وهذا بداية من 14 جانفي الجاري.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يحجز أولياء الأطفال، أو أحد الأبوين، موعدا مؤكدا لإيداع طلب التأشيرة، في نفس التاريخ.

كما يُلزم أولياء الأطفال الذين يقدّمون طلبات للحصول على التأشيرة، بتقديم شهادة للحالة المدنية، تثبت انتساب الأطفال إليهم.

ويطبق هذا الإعفاء بالنسبة لطلب أو تجديد التأشيرة الخاصة بالإقامة قصيرة المدى فقط. على أن تدفع رسوم الخدمة عند إيداع الطلب، يوضح البيان.

وكان “في أف أس غلوبل” قد أعلن في وقت سابق، عن تخفيض رسوم طلبات التأشيرة إلى 4000 دينار جزائري، منذ تاريخ 1 جانفي 2024.

بناء على ذلك، سيتمّ تعويض مقدّمي طلبات التأشيرة، الذين قاموا بدفع رسوم الخدمة بالقيمة السابقة، عند إيداع ملفاتهم على مستوى المركز.

وتمّ تخفيض رسوم الخدمة الخاصة بطلب تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن، من 40 أورو، إلى 27 أورو. أو ما يساوي 4000 دينار بالسعر الرسمي للعملة الوطنية.