طمعا في عفو الرئيس تبون.. كريستوف غليز يوقف الطعن في حكم سجنه بالجزائر

قرر الصحافي الفرنسي كريستوف غليز التراجع عن الطعن في الحكم بسجنه بالجزائر طمعا في الحصول على عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت سيلفي غودار، والدة غليز، على إذاعة “فرانس إنتر” إن العائلة اتخذت قرارا “بأن يتمكن كريستوف من سحب طعنه أمام محكمة النقض، بالتالي فهو يضع ثقته الكاملة في عفو الرئيس الجزائري”، مضيفة أنه “عمل قوي جدا ورمزي”.

وتأمل عائلة غليز أن يساهم “المناخ الحالي من تهدئة العلاقات بين فرنسا والجزائر” في إطلاق سراحه، حيث اعتبر زوج والدته، فرانسيس غودار “أننا بصدد الدخول في مرحلة جديدة، خاصة بعد زيارة الوزير نونيز إلى الجزائر”.

وكان قد حكم على غليز في جوان الماضي بالسجن لسبع سنوات بتهمة “الترويج للإرهاب”، و”حيازة منشورات لأغراض دعائية تضر بالمصلحة الوطنية”، ليتقدم في ديسمبر الماضي، بطعن أمام محكمة النقض بعد تأييد مجلس قضاء تيزي وزو في ديسمبر 2025 الحكم الصادر بحقه.

يذكر أن غليز صحفي رياضي وقد تم توقيفه على خلفية تواصله مع عناصر حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، إضافة إلى تهم متعلقة بدخوله إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

ورفضت الجزائر طلبين للعفو الرئاسي عن غليز، أحدهما في ديسمبر والآخر في فيفري الماضي.