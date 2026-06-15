طموحي الأولي التخصص في الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية

حلت بالمرتبة الثالثة وطنيا في "البيام"... بسملة بوبيدي لـ"الشروق":

حققت التلميذة بسملة بوبيدي إنجازًا دراسيًا باهرًا في شهادة التعليم المتوسط، بعد ما حازت معدل 19.60، متصدّرةً بذلك المرتبة الأولى ولائيًا بولاية باتنة، ومحرزة المرتبة الثالثة وطنيًا، في نتيجة تعكس مسارًا طويلًا من الاجتهاد والانضباط. وتزاول بسملة دراستها بمتوسطة “محمد بن بولعيد” ببلدية آريس، شرق الولاية، وهي مؤسسة معروفة باحتضانها لعدد من التلاميذ المتفوقين.

ولم يكن هذا التتويج وليد الصدفة، إذ أبانت بسملة منذ سنواتها الأولى في الطور الابتدائي عن مؤشرات نبوغ واضحة، حيث اعتادت اعتلاء المراتب الأولى في مختلف المراحل، قبل أن تواصل تألقها بثبات في التعليم المتوسط، مدعومةً بعزيمة قوية وروح تنافسية عالية.

وفي تصريحها لجريدة “الشروق”، أكدت أنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني، رغم أن أساتذتها كانوا يراهنون على تفوقها بالنظر إلى قدراتها الذهنية وتميّزها في التحصيل.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت بسملة لـ”الشروق اليومي”، أنها تطمح إلى التوجه نحو تخصصات حديثة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية الأنظمة المعلوماتية، وهي مجالات أصبحت تشكل ركيزة أساسية في عالم اليوم. وأضافت أن هذا الاختيار لا يزال قيد النضج، وستعمل على صقله أكثر خلال مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي، بما يتماشى مع ميولها العلمية وتطوراتها المعرفية.

ولا يقف تميز بسملة عند حدود الدراسة فقط، بل يمتد إلى الجانب الروحي والثقافي، حيث تمكنت من حفظ 40 حزبًا من القرآن الكريم، واضعةً هدفًا لنفسها يتمثل في ختمه كاملًا خلال العطلة الصيفية، في دلالة على قوة إرادتها وتنظيمها لوقتها بين الدراسة والعبادة. كما تُعرف بحبها الكبير للأدب، خاصة الشعر العربي، إذ تحفظ عددًا معتبرًا من قصائد فطاحل الشعر العربي مثل المتنبي وحسان بن ثابت، وتميل بشكل خاص إلى شعر الحكمة والقيم، لما يحمله من معانٍ تحفّز على التفكير السليم وترسّخ الأخلاق والمثل العليا.

وفي ختام حديثها، عبّرت بسملة عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن أجمل لحظة عاشتها كانت عندما رأت الفرحة في عيني والديها، اللذين رافقاها بالدعم والتشجيع طيلة مسيرتها الدراسية، معتبرة بأن البيئة السليمة تساعد على التحصيل المعرفي وتنمي قدرات التلاميذ وتحدد لهم أهدافا في الحياة.

كما لم تُخفِ امتنانها لأساتذتها الذين آمنوا بقدراتها ووجّهوها، معتبرةً أن هذا النجاح هو ثمرة جهد جماعي، وبداية لمسار تطمح أن يكون أكثر إشراقًا في المستقبل.