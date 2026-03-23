طهران تُهدد بشلّ الملاحة في الخليج  

هدد مجلس الدفاع ‌الإيراني بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية في حال وقوع هجوم على السواحل والجزر الجنوبية لإيران.

وجاء في بيان للمجلس: “أي محاولة لمهاجمة سواحل إيران أو جزرها ستؤدي إلى زرع أنواع مختلفة من الألغام البحرية في جميع ممرات الخليج بما في ‌ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل”.

وأضاف: “في ‌هذه الحالة، سيظل الخليج بأكمله عمليا في وضع مشابه لوضع مضيق هرمز لفترة ‌طويلة، ولا ينبغي نسيان فشل أكثر من مئة كاسحة ألغام في الثمانينيات في إزالة عدد قليل من الألغام البحرية”.

وأشار مجلس الدفاع إلى أن الدول غير المتورطة في الصراع يمكنها المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران.