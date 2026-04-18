طواف الجزائر الدولي.. البلجيكي يوربن لوريسن يفوز بالمرحلة الأولى

فاز الدراج البلجيكي يوربن لوريسن بالمرحلة الأولى من طواف الجزائر الدولي، والتي جرت الجمعة بمدينة وهران.

وشهدت المرحلة تنافسا كبيرا، واعتلى الدراج البلجيكي منصة التتويج بتوقيت قدره 3 ساعات و5 دقائق و43 ثانية.

وارتدى البلجيكي يورين لوريسن القميص الأصفر لأحسن ترتيب عام وكذا القميص الأخضر لأحسن دراج سرعة، وكذا القميص الأزرق بعد الفوز بالمرحلة الأولى.

وعاد القميص المنقط لأحسن دراج متسلق للألماني هيكو ميشال باسكال من نادي اومبراس ذو وورلد الألماني.

أما القميص الأبيض لأفضل دراج لأقل من 23 سنة فعاد للجنوب إفريقي إيراسموس ألكسندر.

وعاد القميص الأسود والقميص البرتقالي لأفضل دراج مقاوم للجزائري حمزة ياسين من فريق مدار برو تيم.

وتتواصل منافسات دواف الجزائر الدولي اليوم السبت، بإجراء المرحلة الثانية، ما بين وهران وتلمسان، على مسافة 152.5 كلم.