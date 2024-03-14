ظاهرة فلكية في سماء الجزائر مباشرة بعد غروب الشمس (صور)

سيكون عشاق الفلك على موعد هذا الخميس، بعد غروب الشمس مباشرة، مع ظاهرة فلكية قابلة للرصد بالعين المجردة.

ويتعلق الأمر حسب ما أوضحه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بفرصة لمشاهدة التقارب الفلكي الظاهري للقمر مع كوكب المشتري.

وستكون هذه الظاهرة الفلكية، حسب ما أكده مركز البحث، قابلة للرصد بالعين المجردة باتجاه الغرب، على ارتفاع نحو 50 درجة.

وأشار المركز إلى أن “هذا التقارب، سيحدث أمام التكتل المفتوح “الثريا” في كوكبة الثور. أين سيكون كوكب عطارد على مسافة 8 درجات من الأفق الغربي”.

“كما سيتقارب القمر وكوكب المشتري أيضا، مع كوكب أورانوس الذي لا يرى إلا بالتلسكوب”، يضيف المصدر ذاته.