لجنة الأهلة في الجزائر تعلن الإثنين أول أيام رمضان (فيديو)

أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الأحد، أن الإثنين 11 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه. عملا بمبدأ اتحاد المطالع.

واجتمعت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية أمسية الأحد، بدار الإمام في العاصمة. لرصد نتائج تحرّي هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن.

وجاء في بيان اللجنة:”عملا بأصل اتحاد المطالع، فإن اللجنة تعلن أن أول رمضان 1445ه، سيكون إن شاء الله تعالى غدا الإثنين 11 مارس 2024م”.

ويقصد بأصل اتحاد المطالع، أن ثبوت رؤية الهلال في بلد من البلدان، تلزم المسلمين في البلدان الأخرى. ويقابله “اختلاف المطالع”، الذي يقوم على أن لكل بلد رؤيته الخاصة به.

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا مساء الأحد، أن “الإثنين 11 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه. لثبوت رؤية هلال الشهر المبارك”.

وكذلك كان الأمر بالنسبة لمصر وفلسطين وقطر والكويت. فيما ذهبت عُمان والأردن وليبيا وإيران إلى بدء شهر الصيام يوم الثلاثاء، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

من جهة أخرى، أوضح المدير الفرعي المكلّف بالإعلام في دار الإمام محمد زغداني في تصريح لقناة الشروق، أن إعلان بيان اللجنة حول بداية رمضان يصدر نصف ساعة بعد آخر غروب للشمس في الجزائر.

وبما أن آخر غروب للشمس في البلاد، يكون بولاية تندوف عند الساعة الثامنة إلا عشرين دقيقة 19:40. فإن جميع المعطيات المتعلقة بالتحرّي تتّضح في حدود الثامنة 20:00، يقول المتحدث.