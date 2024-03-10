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العالم

هذه الدول ستبدأ صيام رمضان يوم الثلاثاء

الشروق أونلاين
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هذه الدول ستبدأ صيام رمضان يوم الثلاثاء
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تعبيرية

في حين أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الأحد، أن الإثنين 11 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه. ذهبت دول أخرى إلى بدء الصيام يوم الثلاثاء.

ففي سلطنة عُمان أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدم ثبوت رؤية الهلال أمسية الأحد الموافق لـ29 شعبان، ليكون الثلاثاء غرّة رمضان، والإثنين متمّما لشعبان 30 يوما.

وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الأوقاف في الأردن، والمفوضية الإسلامية بإسبانيا، ومثيلاتها في ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وبروناي.

فيما يتحرى المسلمون في الهند وباكستان وبنغلادش هلال رمضان يوم الإثنين، لموافقته يوم الـ29 من شعبان هناك.

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