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ظل الكعبة المشرفة “سيختفي تماما” في هذه الساعة!

الشروق أونلاين
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ظل الكعبة المشرفة “سيختفي تماما” في هذه الساعة!
ح.م
الكعبة المشرفة

ستشهد سماء مكة المكرمة يوم الإثنين 27 ماي الجاري، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الأولى هذا العام.

وسيتزامن حدوث الظاهرة حسب ما أوضحته جمعية فلكية محلية، مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام، عند الساعة 10:28 صباحا بتوقيت الجزائر.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد آل زاهرة، إن ظل الكعبة سيختفي تماما، وكذلك ظلال جميع الأجسام في مكة، عند لحظة التعامد.

وتعتبر ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمت في القديم، لتحديد اتجاه القبلة. ويتمّ ذلك عن طريق نصب قطعة من الخشب بشكل عمودي على سطح الأرض، ليشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة بالضبط.

وتابع آل زاهرة أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية، بدون الحاجة للتقنيات الحديثة. كما أنها تدلّ أيضا على كروية الأرض بالمناسبة.

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