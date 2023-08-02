لحظة فتح باب الكعبة المشرفة لغسلها من الداخل (فيديو)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، شارك نائب أمير منطقة مكة مكرمة بدر بن سلطان يوم الأربعاء في المراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة.

وقام الأمير فور وصوله إلى الكعبة، بفتح بوابتها لغسلها من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد. قبل أن يؤدي ركعتي الطواف.

ويتمّ غسل الكعبة من الداخل بتدليك جدرانها بقطع القماش المبلّل. الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبعد الانتهاء من أعمال الغسل، يقوم أعوان متخصّصون بتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

وشارك في مراسم الغسل كل من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، وسدنة بيت الله الحرام.