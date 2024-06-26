عبوات الماء البلاستيكة.. استخدم رموز إعادة التدوير 2 و4 و5 وتجنب 3 و7

صرّحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن المياه المعبأة تجاريًا لها عمر افتراضي غير محدد إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

ويوصي الخبراء باستهلاك المياه في غضون عامين من تاريخ التعبئة، لأن البلاستيك المستخدم في قارورات المياه يمكن أن يتحلل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تسرب المواد من الزجاجة إلى الماء.

4 أضرار يسببها الشرب من الزجاجات البلاستيكية على صحة الفرد

1ـ الاستخدام المتكرر

من الشائع جدا أن يعيد الناس استخدام الزجاجات البلاستيكية وقد يؤدي تعرضها للحرارة أو أشعة الشمس إلى تسرب مواد كيماوية واختلاطها في الماء، مايسبب اضطرابات محتملة في الغدد الصماء.

2ـ تشوه الأجنة

أثبتت الدراسات أن مادة “ثنائي الفينول”، المستخدمة في صناعة عبوات المياه البلاستيكية من النوع 7، أنها تسبب مضاعفات للحوامل والجنين، بسبب محاكاته لهرمون الاستروجين، ما يؤدي إلى تشوه في الكروموسومات، وبالتالي عيوب خلقية لدى الأجنة.

3- البلوغ المبكر أو المتأخر

حيث يسبب تكون مادة الفينول مع هرمون الاستروجين، والتعرض للمواد الكيماوية تغيير توقيت البلوغ، مع الوقت، وتقليل نسبة الخصوبة، وزيادة الدهون في الجسم، ما يؤثر على الجهاز العصبي، فضلًا عن أنها ستؤثر على الأطفال بالسلب في مرحلة النمو.

4ـ الالتهابات

يسبب أحيانًا الشرب من عبوات بلاستيكية رخيصة الجودة، على نظام المناعة لدى الأشخاص، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة.

-فإذا لم يكن هناك بديل للزجاجات البلاستيكية، يمكن استخدم العبوات التي تحتوي على رموز إعادة التدوير 2 و4 و5، وتجنب 3و 7. وفقا لموقع الكونسلتو.

ماذا يحصل لقارورات الماء البلاستيكة عند تعرضها للشمس؟

قام علماء بتحليل خليط الغازات المنبعثة من 6 أنواع لعبوات المياه البلاستيكية، عندما تعرضت لأشعة الشمس وللأشعة فوق البنفسجية.

وتضمنت مياه الينابيع والمياه المقطرة والمياه الارتوازية.

وأثناء المراقبة، انبعث من العبوات مزيج معقد من المواد الكيميائية المختلفة، مع وجود تباين كبير بين أنواع المياه المختلفة.

من بين هذه المواد الكيميائية العديدة التي تم اكتشافها، مادة n-Hexadecane الشديدة السمية والمسببة للسرطان، إلى جانب العديد من المواد المسرطنة المعروفة الأخرى.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة،” هواسي أو” أن العبوات البلاستيكية، عند تعرضها لأشعة الشمس، يمكن أن تطلق مركبات سامة تشكل مخاطر صحية، ويجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر، خاصة في البيئات التي تتعرض فيها المياه المعبأة لأشعة الشمس لفترات طويلة. وفقا لما أورده موقع halacanada.ca.health.

احذر إعادة تعبئة قوارير المياه البلاستيكية

أظهرت دراسة أن قوارير المياه البلاستيكية مضرة بالصحة، فهي مصممة للاستعمال لمرة واحدة فقط، فقد أظهرت نتائج تحاليل أُجريت على بعض العبوات بعد استخدامها لمدة أسبوع، وجود مواد كيميائية وبكتيريا قد تكون مسؤولة عن التسبب بأمراض خطيرة ، كأمراض القلب، والمشاكل الهرمونية، وخطر الإصابة بسرطان الثدي. حيث أن مادة (بيسفينولA) ، تُستخدم في صناعة البلاستيك ويعتقد أنها تتداخل مع الهرمونات التناسلية. إضافة إلى تأثيرها على كل الوظائف الطبيعية في الجسم. وفقا لموقع dw.com.

كيفية حفظ وتخزين الماء

في حالة شراء الماء المحفوظ في العبوات البلاستيكية، يوصى بضرورة قراءة تاريخ صلاحية العبوة المدون عليها، والتأكد من أنها مخزنة بطريقة صحيحة، فلا يجب شراء العبوات المعروضة في الشمس أو درجات حرارة عالية، لأن تسرب المركبات الكيميائية للماء يزداد بدرجة أكبر في هذه الحالة.

وعند الرغبة في تخزين الماء في الثلاجة للشرب، ينصح بعدم استخدام نفس العبوات البلاستيكية لفترة طويلة بل يجب تغييرها من فترة لأخرى، ويُفضل حفظ الماء في الزجاج بدلا من البلاستيك.

وفقا لموقع conselto.