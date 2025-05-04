عدل 3: بيان هام للمسجلين

حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تاريخ 20 ماي 2025، كآخر أجل أمام المسجلين في برنامج “عدل 3” للإنتهاء من عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات.

ودعت الوكالة المسجلين المتأخرين عن إتمام الإجراءت اللازمة إلى ضرورة إستكمال هاته العملية قبل إستنفاذ الوقت المتبقي من التاريخ المحدد أعلاه.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تذكير المتأخرين بتاريخ 15 أفريل الفارط بالولوج إلى المنصة www.aadl.dz لإتمام العملية.

ولتوفير الدعم اللازم والإجابة عن أي استفسارات أو انشغالات، جددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تذكيرها بالرقم الأخضر 3040 الموضوع تحت تصرفهم.