عراقجي: لن نترك أي هجوم يستهدفنا دون رد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران لن تترك أي هجوم يستهدفها دون رد.

وقال عراقجي في منشور على منصة “إكس” مساء أمس الثلاثاء، تعليقًا على الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على جنوبي إيران “رغم الهزيمة في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار مدى عزيمتنا، وقواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد.”

وأكد على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة إذا كانت تريد أن تكون “بأمان”

وأشار إلى أن “تاريخ الخليج يتضمن العديد من الفصول حول المصير الوخيم للأجانب الذين دخلوا المنطقة دون ترحيب”.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى “الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء”.

وجاء ذلك عقب إعلان إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالبلاد، إذ قال التليفزيون الرسمي، إن دوي انفجارات سمع في جزيرتي “قشم” و”سيريك” بمنطقة مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.