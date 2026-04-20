عرض محطة جزائرية مبتكرة لمعالجة المياه الصناعية

ضمن توجه لتعزيز الأمن المائي

نظّمت وزارة الصناعة بالشراكة مع وزارة البيئة وجودة الحياة أمس الأحد لقاءً تقنياً خُصص لعرض محطة مبتكرة محلياً لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وترقية الابتكار.

وترأس اللقاء، المنعقد بمقر وزارة الصناعة، رئيس الديوان بتكليف من وزير الصناعة يحيى بشير، بحضور المدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، إلى جانب المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة ممثلاً عن وزارة البيئة وجودة الحياة، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات صناعية ووحدات إنتاجية من عدة ولايات.

وتم خلال اللقاء تقديم محطة صناعية متكاملة لمعالجة المياه الملوثة، تُعد ابتكاراً وطنياً طوّره مهندسو مؤسسة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، بالشراكة مع مؤسسة ناشئة يشرف عليها البروفيسور عادل دقداق، صاحب التقنية الحاصلة على براءة اختراع دولية، والتي تتميز بكونها صديقة للبيئة وذات مردودية عالية.

وأظهرت التجارب الأولية للمحطة، خاصة على مستوى وادي الحراش، فعالية هذه التقنية في معالجة المياه الصناعية، استناداً إلى نتائج تحاليل مخبرية متخصصة، ما يعزز إمكانية اعتمادها على نطاق أوسع.

ويهدف هذا الحل إلى معالجة تدفقات المياه الصناعية الملوثة، والحد من التلوث في مواقع حساسة مثل وادي الحراش ومزفران وبحيرة الرغاية، إلى جانب دعم إعادة استخدام المياه المعالجة في مجالات الري والصناعة، ومرافقة المؤسسات الصناعية للامتثال للمعايير البيئية وتحسين جودة المحيط.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن مسعى مشترك بين القطاعين لتعميم هذا الابتكار على المؤسسات الصناعية، مع برمجة لقاءات تقنية لاحقة تجمع مختلف الفاعلين، تمهيداً لتوسيع استخدامه على المستوى الوطني.

ويجسد هذا التوجه الرؤية الاستراتيجية للدولة القائمة على جعل الابتكار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد منتج للمعرفة يعتمد على الكفاءات الوطنية والحلول التكنولوجية المستدامة.