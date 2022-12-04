عرقاب: “أوبك +” ستواصل جهودها لضمان استقرار وتوازن سوق النفط

شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ34 لدول “أوبك +”.

وقال عرقاب عن الاجتماعات، إنها أتاحت “تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية. وآفاق تطورها في خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وناقش الاجتماع الـ 185 لمؤتمر منظمة أوبك، القضايا المتعلقة بوسائل ضمان استقرار سوق النفط على المدى القصير والمتوسط والطويل، يضيف الوزير.

“وقد كان لتراكم عدّة عوامل تأثير سلبي على تقلّب الأسعار واستقرار السوق“، يتابع عرقاب. مؤكدا أن “المخاوف من الركود الاقتصاد العالمي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والتضخم والدولار القوي، تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط”.

وفي نهاية المناقشات، قرر المجتمعون مواصل الجهود المشتركة داخل أوبك+، لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وفق تصريح الوزير.