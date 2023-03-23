عرقاب: الجزائر تمتلك كلّ المقومات لتصبح رائدة عالميا في إنتاج الهيدروجين
تمتلك الجزائر كلّ المقوّمات لتصبح رائدة على المستوى العالمي في إنتاج الهيدروجين، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير لدى افتتاح ورشة عمل لعرض وترويج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.
وحسب بيان للوزارة، فقد جرت أعمال هذه الورشة بحضور وزيري الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والبيئة والطاقات المتجددة. إلى جانب محافظ الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية.
كما حضر الورشة رؤساء وكالات قطاع الطاقة والمناجم، والرؤساء المديرون العامون لشركات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر. وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد.
وقال عرقاب في كلمته بالمناسبة:”تمّ اليوم البدء في تنفيذ أول خطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، والمتمثلة في الترويج لهذه الاستراتيجية”.
وتابع يقول:”سيساهم إنشاء شعبة للهيدروجين في الجزائر، في تسريع الانتقال الطاقوي، وتعزيز الأمن الطاقوي. وسيسمح للبلاد بالمشاركة في المجهود العالمي لمكافحة تغير المناخ”.
قبل أن يضيف:
لدى الجزائر إمكانيات كبيرة، ومزايا تنافسية، تبوؤها دورًا فاعلاً وبارزا في هذا المجال. بالنظر الى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها، وامتلاكها لشبكات واسعة ومندمجة لنقل الغاز والطاقة الكهربائية، وطاقات كبيرة من تصفية مياه البحر، وكذا قدرات علمية لا بأس بها في البحث والتطوير. مع تَوفُـر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاعي الطاقة والصناعة، وكذا قربها من سوق كبيرة كالسوق الأوربية. وكل هذه المؤهلات ستمكن بلدنا من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لإنتاج و تصدير الهيدروجين.