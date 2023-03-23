عرقاب: الجزائر تمتلك كلّ المقومات لتصبح رائدة عالميا في إنتاج الهيدروجين

تمتلك الجزائر كلّ المقوّمات لتصبح رائدة على المستوى العالمي في إنتاج الهيدروجين، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير لدى افتتاح ورشة عمل لعرض وترويج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت أعمال هذه الورشة بحضور وزيري الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والبيئة والطاقات المتجددة. إلى جانب محافظ الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية.

كما حضر الورشة رؤساء وكالات قطاع الطاقة والمناجم، والرؤساء المديرون العامون لشركات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر. وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وقال عرقاب في كلمته بالمناسبة:”تمّ اليوم البدء في تنفيذ أول خطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، والمتمثلة في الترويج لهذه الاستراتيجية”.

وتابع يقول:”سيساهم إنشاء شعبة للهيدروجين في الجزائر، في تسريع الانتقال الطاقوي، وتعزيز الأمن الطاقوي. وسيسمح للبلاد بالمشاركة في المجهود العالمي لمكافحة تغير المناخ”.

قبل أن يضيف: