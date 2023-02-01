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الجزائر

عرقاب: الطلب العالمي على النفط سيتحسّن بشكل كبير في الأشهر المقبلة

الشروق أونلاين
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عرقاب: الطلب العالمي على النفط سيتحسّن بشكل كبير في الأشهر المقبلة
ح.م
جانب من مشاركة الوزير عرقاب في الاجتماع

شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء، في أشغال الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق مجموعة أوبك+.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبّر الوزير عرقاب في ختام الاجتماع عن “ارتياحه لامتثال دول المجموعة بالكامل، بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض الإمدادات العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم”.

وقد تبادل المشاركون في الاجتماع “وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وتوقعاتها على المدى القصير. حيث أكدت التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة، دقة القرارات المتخذة لضمان الاستقرار والتوازن”.

“وعلى الرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي في العديد من المناطق. فإن أعضاء أوبك + لا يزالون متفائلين بحذر، بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”، يضيف عرقاب.

وقررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الاجتماع في بداية شهر أفريل المقبل. لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية.

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