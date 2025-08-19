عرقاب يؤكد التزام الجزائر تعزيز دورها كبلد فاعل في أسواق الطاقة

في لقاء مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 19 أوت، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، محمد حامل.

وقدم حامل نيابة عن المنتدى وأصالة عن نفسه، خالص تعازيه إلى الجزائر، إثر الحادثة الأليمة الناتجة عن انقلاب الحافلة في جسر الحراش، معبرا عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما أفادت به الوزارة.

كما شكّل اللقاء “فرصة لاستعراض مساهمة الجزائر في نشاطات المنتدى وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لهذا المنتدى في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، ومواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الغاز الطبيعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة”.

وتناول الطرفان تطورات أسواق الغاز العالمية وآفاقها المستقبلية، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات لضمان استقرار الأسواق ودعم الاستثمارات الكفيلة بتلبية الطلب المتزايد على هذه الطاقة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.

حيث جدد عرقاب التزام الجزائر بمواصلة العمل إلى جانب الدول الأعضاء في المنتدى، والدفع بمساعي الانتقال الطاقوي العادل والمتوازن، مع المحافظة على دور الغاز الطبيعي كطاقة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الأمين العام للمنتدى عبر من جهته عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع الجزائر، كما ثمن “إسهاماتها الثابتة في ترقية أعمال المنتدى وتعزيز حضوره كمنصة للتنسيق والتشاور بين الدول المصدرة للغاز، مشيرا في ذات السياق أن هذا الأخير يواصل استقطاب اهتمام عدد من الدول، الأمر الذي فتح الباب لإمكانية انضمام أعضاء جدد، بما يعزز دوره كمنصة عالمية رئيسية للتنسيق والتعاون بين البلدان المصدرة للغاز.”

واختتم اللقاء بتأكيد عرقاب على التزام الجزائر بمرافقة جهود المنتدى، وتعزيز دورها كبلد فاعل ومسؤول في أسواق الطاقة العالمية، ولاسيما في مجال الغاز.