عرقاب يبحث مع “مداد للطاقة” السعودية تقدم مشروع “إليزي جنوب”

أحد المشاريع الاستراتيجية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر

استعرض وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين اليوم الأحد 21 جوان، بمقر الوزارة، حيث تم استعراض التعاون بين سوناطراك ومداد للطاقة، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق بالمحيط التعاقدي “إليزي جنوب” بحوض إليزي، الذي يشكل أحد المشاريع الاستراتيجية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر.

وتناول الطرفان مدى تقدم التحضيرات الخاصة بدخول هذا العقد حيز التنفيذ، بما في ذلك الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة ببرنامج الأشغال، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالآجال المسطرة والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع المحروقات.

كما تطرق عرقاب مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية، إلى الفرص الواعدة التي يتيحها هذا المشروع لتعزيز الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.

وأكد الطرفان اهتمامهما بتوسيع مجالات التعاون مستقبلا، واستكشاف فرص شراكة جديدة في قطاع المحروقات، تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة.

وأكد عرقاب أن هذا التعاون يندرج ضمن مساعي الجزائر لتعزيز الشراكات الاقتصادية المتوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، بما يخدم تطوير القطاع الوطني للمحروقات ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.

من جانبه، جدد الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان اهتمام مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر. كما أشاد بالمناخ الاستثماري والفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع المحروقات، وأكد التزام شركته بمواصلة العمل المشترك مع مجمع سوناطراك.