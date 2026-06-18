استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المجمع الطاقوي الألماني “VNG AG”، أولف هايتمولر، وذلك بحضور إطارات ومسؤولين بارزين من كلا الجانبين الجزائري والألماني.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء الهام والإستراتيجي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتعميق الشراكة الثنائية القائمة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف مجالات الطاقة الحيوية، وكذا متابعة مخرجات وخارطة طريق مذكرة التفاهم التاريخية التي أبرمها مجمع سوناطراك الوطني مع الشركة الألمانية “VNG AG” يوم أمس الأربعاء، والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى استكشاف آفاق وفرص جديدة ومبتكرة للتعاون المشترك في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونياك، بالإضافة إلى الحد الفعلي من انبعاثات غاز الميثان الضار، بما ينسجم تماماً مع الأهداف الكبرى للانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة الجزائرية في إطار خطتها التنموية الشاملة لفرض مكانتها كقطب طاقوي إقليمي.

واستعرض الطرفان خلال هذه المحادثات المعمقة واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتقني القائم بين مجمع سوناطراك ومجمع “VNG” الألماني، حيث تطرق الجانبان بإسهاب إلى فرص تطوير الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع المحروقات الجزائري، لا سيما في مجال صناعة الغاز الطبيعي الذي يشهد طلباً متزايداً في الأسواق الدولية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع التنسيق بين الجانبين في ميادين تسويق ونقل الغاز نحو القارة الأوروبية، إلى جانب بحث آليات حقيقية لتوسيع الشراكة الثنائية لتشمل مشاريع استثمارية جديدة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، كما ركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون التكنولوجي والمعرفي في مجالات التقنيات منخفضة الكربون المطبقة في صناعة الغاز الطبيعي، وتطوير برامج مبتكرة لتقليص انبعاثات غاز الميثان، فضلاً عن إطلاق مشاريع مشتركة ورائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المختلفة، وخاصة الأمونياك الأخضر الذي يمثل ركيزة أساسية في أسواق الطاقة النظيفة المستقبلية.

وأكد عرقاب بهذه المناسبة التزام الدولة الجزائرية الصارم بمواصلة جهود تطوير قطاع المحروقات الوطني، والعمل الدؤوب على تعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية الكبرى من خلال تقديم تسهيلات وضمانات واسعة، مستعرضاً في الوقت ذاته جملة الإصلاحات الهيكلية والقانونية التي باشرتها الحكومة الجزائرية بتوجيهات من القيادة السياسية لتحسين مناخ الأعمال، ولا سيما الإطارين القانوني والتنظيمي الجديدين اللذين يوفران شروطاً ملائمة ومحفزة لتطوير الشراكات الإستراتيجية طويلة المدى، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل الخبرات المهنية بين الكوادر، فضلاً عن إنجاز مشاريع طاقوية ضخمة تحقق المنفعة المتبادلة والربحية المشتركة لكلا الطرفين.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة المجمع الطاقوي الألماني، أولف هايتمولر، عن ارتياحه البالغ لمستوى التعاون المتميز والثقة المتبادلة القائمة مع مجمع سوناطراك، مشيداً بالمكانة الإستراتيجية الرائدة التي تحظى بها الجزائر كمورد آمن وموثوق ومستدام للطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط وشريك إستراتيجي أساسي بالنسبة للقارة الأوروبية، كما أكد الاهتمام البالغ والمستمر لمجمع “VNG” بتعميق تعاونه وتوسيع مجالات الشراكة الميدانية.