عروض تمويلية جديدة للاستثمار والاستغلال لدى بنك “البركة”

تتضمن عدة مزايا ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية

أعلن بنك “البركة الجزائر” تعزيز مبادراته لمرافقة المهنيين من خلال عرض تمويلي جديد ومتكامل يقوم على شقي تمويل الاستغلال والاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين، تتضمن عدة مزايا وحوافز.

وأفاد بيان للبنك المتخصص في الصيرفة الإسلامية، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقة الفاعلين فيه، يعلن بنك “البركة الجزائر” عن إطلاق عرض جديد للتمويل مخصص للمهنيين، مقسم إلى حلين لتمويل “الاستغلال برو” وتمويل “الاستثمار برو”.

ولفت المصدر إلى أن هذا العرض يأتي ضمن مقاربة شاملة لمرافقة المهنيين، تشمل حسابا جاريا وبطاقة ما بين البنوك CIBللأعمال، فضلا عن خدمات رقمية متنوعة.

كما يتضمن عرض بنك “البركة الجزائر” أيضا جهازا مجانيا للدفع الإلكتروني TPEفي إطار تشجيع العمليات الرقمية والتقليل من استخدام الدفع نقدا “الكاش”.

وشدد البيان على أنه ومن خلال هذه العروض الجديدة، يؤكد بنك “البركة الجزائر” التزامه بدعم المهنيين عبر تقديم حلول تمويل مبتكرة ومرنة، ومتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية.

ويشرح البنك المتخصص في منتجات الصيرفة الإسلامية أن تمويل الاستغلال المهني يعد حلا مصمما لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل للمهنيين، حيث يتيح تمويل دورة الاستغلال وتغطية احتياجات المخزون، ومعالجة الفجوات في السيولة، ومواجهة الطوارئ، بما يضمن استمرارية النشاط، مشيرا إلى أنه يتميز بالمرونة والسرعة، مع مدة تمويل تصل إلى 18 شهراً، إضافة إلى مرافقة مخصصة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط، لاسيما لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة، التجار، الأطباء، الصيادلة، أصحاب المهن الحرة والحرفيين.

ووفقا للبيان ذاته، فإن تمويل الاستثمار موجه للمهنيين الراغبين في تجسيد مشاريعهم وتطوير نشاطهم، من خلال تمويل اقتناء التجهيزات والمعدات أو العقارات المهنية، مع الحفاظ على توازن السيولة، حيث يعتمد هذا العرض على صيغ تمويل متنوعة مثل الإجارة والمرابحة والمشاركة والاستصناع، بما يدعم تحديث وسائل الإنتاج وتحقيق المشاريع.

وتستهدف هذه الحلول، وفق بنك “البركة”، شريحة واسعة من المهنيين، من بينهم التجار والصيادلة والمؤسسات الصغيرة جدا والحرفيين والمؤسسات الناشئة وأصحاب المهن الحرة وكذا المقاولين الذاتيين.

ودعا البيان جميع المهنيين المهتمين بهذه العروض إلى التقرب من أقرب وكالة أو الاتصال بمستشارهم للاستفادة من دراسة مخصصة، مؤكدا أنه من خلال هذه العروض الجديدة، فإن البنك يواصل التزامه بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز روح المقاولاتية في الجزائر.