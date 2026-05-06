عريضة مليونية تطالب بـ”طرد” مبابي من ريال مدريد

تجاوزت عريضة إلكترونية أطلقها مشجعو ريال مدريد، للمطالبة برحيل كيليان مبابي عن صفوف النادي، حاجز 11 مليون توقيع.

ويعكس هذا الرقم الكبير حالة عدم الرضا المتزايد في أوساط جماهير النادي الملكي على نجم منتخب “الديوك”.

وتهدف العريضة لإيصال صوت الجماهير إلى إدارة النادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبل اللاعب.

ورغم أرقامه الشخصية الملفتة منذ انتقاله إلى الفريق في صيف عام 2024، إلا أن مبابي لم يتمكن من بناء علاقة متينة مع الجماهير.

وبصم مبابي على 85 هدفاً خلال مائة مباراة خاضها بألوان النادي الملكي، ورغم ذلك بات المهاجم محلّ انتقادات من قبل أنصار ريال مدريد والإعلام الإسباني، بسبب تصرفاته ونمط حياته خارج الملعب، حيث يبدو غير مهتم بمستوى الفريق ونتائجه.