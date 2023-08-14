عشوائية استيراد الملابس تهدد المنتج الوطني

انتشار غير مسبوق للأسواق الموازية هذا الصيف

أكد الرئيس السابق للفدرالية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة والجلود، طباخ بلحاج، أن السوق الفوضوية للملابس سيطرت هذه الصائفة على التجارة المنظمة، حيث لم يسبق بحسبه، أن شهدت الأسواق الشعبية وفرة كبيرة لمثل هذه السلع المستوردة.

وقال إن التعويل على الترويج للملابس والأحذية ذات الصنع المحلي، لا يكون إلا بمحاربة السوق الفوضوية لبيع المستوردة منها، مشيرا إلى أن المعرض الذي نظم مؤخرا لعرض المنتج المحلي للألبسة والجلود، فتح المجال واسعا للتشاور حول مستقبل الإنتاج الوطني، وكيفية التخطيط لتصديره إلى الخارج بعد تحقيق اكتفاء السوق الداخلية.

ويرى طباخ بلحاج، أن هناك الكثير من التحفيزات ينتظرها أصحاب مصانع الجلود والنسيج، والألبسة، للمضي قدما، بينها حل الإشكال المطروح المتعلق بالسوق الموازية في هذه السلع، من خلال تنظيم الاستيراد، ومنع عشوائية استيراد الملابس والأحذية، وتوزيعها على الباعة الفوضويين.

وقال: “أنا لا أعارض وجود سلع أجنبية مختلفة في السوق الجزائرية تتماشى ومتطلبات المستهلك، ولكن حان الوقت لفسح المجال أمام المنتج المحلي من خلال تنظيم السوق”.