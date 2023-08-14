-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
انتشار غير مسبوق للأسواق الموازية هذا الصيف

عشوائية استيراد الملابس تهدد المنتج الوطني

وهيبة. س
  • 213
  • 0
عشوائية استيراد الملابس تهدد المنتج الوطني
أرشيف

أكد الرئيس السابق للفدرالية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة والجلود، طباخ بلحاج، أن السوق الفوضوية للملابس سيطرت هذه الصائفة على التجارة المنظمة، حيث لم يسبق بحسبه، أن شهدت الأسواق الشعبية وفرة كبيرة لمثل هذه السلع المستوردة.

وقال إن التعويل على الترويج للملابس والأحذية ذات الصنع المحلي، لا يكون إلا بمحاربة السوق الفوضوية لبيع المستوردة منها، مشيرا إلى أن المعرض الذي نظم مؤخرا لعرض المنتج المحلي للألبسة والجلود، فتح المجال واسعا للتشاور حول مستقبل الإنتاج الوطني، وكيفية التخطيط لتصديره إلى الخارج بعد تحقيق اكتفاء السوق الداخلية.

ويرى طباخ بلحاج، أن هناك الكثير من التحفيزات ينتظرها أصحاب مصانع الجلود والنسيج، والألبسة، للمضي قدما، بينها حل الإشكال المطروح المتعلق بالسوق الموازية في هذه السلع، من خلال تنظيم الاستيراد، ومنع عشوائية استيراد الملابس والأحذية، وتوزيعها على الباعة الفوضويين.

وقال: “أنا لا أعارض وجود سلع أجنبية مختلفة في السوق الجزائرية تتماشى ومتطلبات المستهلك، ولكن حان الوقت لفسح المجال أمام المنتج المحلي من خلال تنظيم السوق”.

مقالات ذات صلة
المغتربون ينعشون التجارة في أسواق العلمة وسطيف

المغتربون ينعشون التجارة في أسواق العلمة وسطيف

بنغلاديش تتطلع إلى سوق مشتركة للألبسة مع الجزائر

بنغلاديش تتطلع إلى سوق مشتركة للألبسة مع الجزائر

مصيطفى يدعو إلى تبني آلية اليقظة التربوية في المدارس

مصيطفى يدعو إلى تبني آلية اليقظة التربوية في المدارس

هذه أولويات التنمية المحلية ورسائل الزيارات الميدانية

هذه أولويات التنمية المحلية ورسائل الزيارات الميدانية

مطالب بتمويل المشاريع المصغرة لخريجي التكوين المهني

مطالب بتمويل المشاريع المصغرة لخريجي التكوين المهني

زراعة شجرة “الباولونيا” في 3 ولايات جزائرية

زراعة شجرة “الباولونيا” في 3 ولايات جزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد