عصير “البرتقالة الميكانيكية”

احتفال لاعبي منتخب هولندا بِهدف مُسجّل ضدّ السويد.

عاد منتخب هولندا لِكرة القدم مساء السبت لِيعزف أعذب الألحان، في منافسة كأس العالم 2026.

وفازت هولندا بِنتيجة (5-1) على السويد، في مباراة لِحساب الجولة الثانية عن الفوج المونديالي السادس.

ولُعبت هذه المواجهة بِمدينة هيوستن الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة الإنجليزي مايكل أوليفر.

وسجّل خماسية منتخب “البرتقالة الميكانيكية” كلّ من المهاجمين: برايان بروبي في الدقيقتَين الـ 5 والـ 17، وكودي غاكبو في الدقيقتَين الـ 47 والـ 54، وكريسانسيو سامرفيل في الدقيقة الـ 89. بينما أمضى هدف الفريق السويدي المهاجم أنطوني إيلانغا في الدقيقة الـ 59.

وسبق لِمنتخب هولندا تنشيط نهائي المونديال لِنسخ 1974 و1978 و2010، في حين بلغ ربع نهائي الطبعة الأخيرة عام 2022.

وعن نفس الفوج، يتبارى منتخب تونس مع اليابان فجر هذا الأحد.

وكانت الجولة الأولى قد عرفت تعادل هولندا مع اليابان (2-2)، وخسارة تونس أمام السويد (1-5).

وتشكّلت لائحة الترتيب مؤقّتا كالتّالي:

1- هولندا 4ن

2- السويد 3ن

3- اليابان 1ن (ناقص مباراة)

4- تونس 0ن (ناقص مباراة)

وبعد تنظيم ثلاث جولات، يصعد رائد ووصيف الفوج إلى الدور الـ 16. ويُمكن لِثالث الترتيب أن يلحق بهما، إذا نال أحسن مركز ثالث، في سباق بـ 12 منتخبا و8 تأشيرات.