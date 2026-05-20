-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف في القاهرة للمشاركة في آلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية حول ليبيا

الشروق أونلاين
  • 110
  • 0
عطاف في القاهرة للمشاركة في آلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية حول ليبيا
ح.م
عطاف في القاهرة

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الأربعاء بالقاهرة، في زيارة رسمية يجريها إلى مصر.

ويشمل برنامج هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، العلاقات الثنائية الجزائرية المصرية. إلى جانب أشغال الاجتماع الوزاري لآلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية بشأن ليبيا.

وفيما يتعلق بالبعد الثنائي للزيارة، سيجري وزير الدولة أحمد عطاف محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي. كما سيحظى بمقابلة السلطات العليا في البلاد، يقول البيان.

واستضافت تونس في جانفي الماضي، الاجتماع الأخير لآلية التشاور الثلاثية بين دول جوار ليبيا، التي تجتمع كل 6 أشهر لبحث الملفات المتعلقة بالأزمة السياسية في البلاد.

وأسّست هذه الآلية عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئناف اجتماعاتها في ماي 2025، باجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بالقاهرة، ثم بالجزائر في نوفمبر 2025.

مقالات ذات صلة
رئاسة الجمهورية تفنّد شائعات متداولة بشأن إقالات وتعيينات جديدة

رئاسة الجمهورية تفنّد شائعات متداولة بشأن إقالات وتعيينات جديدة

سقوط مترشحين من الوزن الثقيل… والأحزاب تتحرك لإنقاذ قوائمها!

سقوط مترشحين من الوزن الثقيل… والأحزاب تتحرك لإنقاذ قوائمها!

الإطاحة بشبكة منظمة وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية في ورقلة

الإطاحة بشبكة منظمة وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية في ورقلة

ما يجب أن تعرفه عن برنامج 7.77 لنشر الثقافة الرقمية بين المواطنين

ما يجب أن تعرفه عن برنامج 7.77 لنشر الثقافة الرقمية بين المواطنين

الجزائر فاعل موثوق في الوساطة وتسوية النزاعات

الجزائر فاعل موثوق في الوساطة وتسوية النزاعات

تشريعيات بلا قيادات حزبية… وتشكيلات تزجّ بإطاراتها في السباق

تشريعيات بلا قيادات حزبية… وتشكيلات تزجّ بإطاراتها في السباق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد