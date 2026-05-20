عطاف في القاهرة للمشاركة في آلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية حول ليبيا

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الأربعاء بالقاهرة، في زيارة رسمية يجريها إلى مصر.

ويشمل برنامج هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، العلاقات الثنائية الجزائرية المصرية. إلى جانب أشغال الاجتماع الوزاري لآلية التشاور الجزائرية-المصرية-التونسية بشأن ليبيا.

وفيما يتعلق بالبعد الثنائي للزيارة، سيجري وزير الدولة أحمد عطاف محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي. كما سيحظى بمقابلة السلطات العليا في البلاد، يقول البيان.

واستضافت تونس في جانفي الماضي، الاجتماع الأخير لآلية التشاور الثلاثية بين دول جوار ليبيا، التي تجتمع كل 6 أشهر لبحث الملفات المتعلقة بالأزمة السياسية في البلاد.

وأسّست هذه الآلية عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئناف اجتماعاتها في ماي 2025، باجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بالقاهرة، ثم بالجزائر في نوفمبر 2025.