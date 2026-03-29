عطاف في زيارة رسمية إلى كرواتيا

بهدف تعزيز الحوار السياسي وتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد، 29 مارس، بزغرب، في زيارة رسمية إلى جمهورية كرواتيا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية “تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي وتوطيد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وكرواتيا، لاسيما في الميادين التي يتمتع فيها الطرفان بمزايا تكاملية.”

وسيجري الوزير عطاف بالمناسبة، محادثات مع نظيره الكرواتي غوردون غرليتش رادمان. كما يُنتظر أن يُستقبل كذلك من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق.