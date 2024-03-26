عطاف: هذه هي الخطوات المقبلة بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة

ستركّز الخطوات التالية لتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، على تحقيق وقف فوري للعدوان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود أو شروط.

جاء هذا في ندوة صحفية عقدها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، حول الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مجلس الأمن، لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقد أصدر مجلس الأمن يوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

ودعا عطاف في ندوته الصحفية إلى “المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن”.

مؤكدا من جهة أخرى، أنه “من شأن تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، تحصين حلّ الدولتين. في وجه ما يتعرض له هذا الحلّ من تنكّر ورفض من قبل الاحتلال”.

في ذات السياق، أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن “الجزائر ستخاطب مجلس الأمن مرة أخرى. حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة”.