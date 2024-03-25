مجلس الأمن يصدر قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أصدر مجلس الأمن يوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وفي كلمة له عقب التصويت على المشروع القرار، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع.

وجاء في كلمة بن جامع:”أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين. ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

وتابع مندوب الجزائر:”عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكلّ ولن نملّ حتى يتحمّل المجلس مسؤولياته كاملة غير منقوصة”.

مضيفا:”ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن، وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس. في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية لم تتخلى عنهم”.

قبل أن يختم كلمته بالقول: