عطاف يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بين الجزائر وبغداد

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، 22 جوان، بالعاصمة الأردنية عمان، مباحثات مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، فؤاد محمد حسين.

ووفقا ما أفادت به الوزارة، شكل اللقاء “مناسبة هامة لتقييم واقع العلاقات التاريخية القائمة بين الجزائر والعراق، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما في الطاقة والثقافة، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وفي مقدمتها اللجنة المشتركة وتجسيد الاستحقاقات المرتقبة.”

كما تبادل عطاف ونظيره العراقي “الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر التطورات الذي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج، والترحيب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالنظر لأثره الإيجابي في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.”

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان.