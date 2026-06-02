-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
على هامش الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

عطاف يبحث مع نظيره الكوري سبل تطوير الشراكة الإفريقية-الكورية

الشروق أونلاين
  • 97
  • 0
عطاف يبحث مع نظيره الكوري سبل تطوير الشراكة الإفريقية-الكورية
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا، تشو هيون، اليوم الثلاثاء، 2 جوان، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية.

ووفقا لما أفادت به الخارجية في بيان، سمح اللقاء للطرفين “باستعراض مختلف أبعاد ومحاور الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وجمهورية كوريا، وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم والحركية عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.”

كما ناقش عطاف مع نظيره الكوري “سبل الإسهام المشترك في تطوير الشراكة الإفريقية-الكورية، بما يتماشى مع طموحات القارة الإفريقية وأهدافها على مختلف الأصعدة.”

مقالات ذات صلة
عطاف في سيول للمشاركة في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

عطاف في سيول للمشاركة في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

سايحي يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون في قطاع العمل والضمان الاجتماعي

سايحي يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون في قطاع العمل والضمان الاجتماعي

“مبررات قانونية”… عن وضعية المترشحين المشاركين في مسابقة الأساتذة

“مبررات قانونية”… عن وضعية المترشحين المشاركين في مسابقة الأساتذة

أمطار رعدية غزيرة مرتقبة اليوم وغدا تشمل عدة ولايات

أمطار رعدية غزيرة مرتقبة اليوم وغدا تشمل عدة ولايات

توقيف مروّج مخدرات متورط في 30 قضية جزائية (فيديو)

توقيف مروّج مخدرات متورط في 30 قضية جزائية (فيديو)

“لا علاقة للاختفاء بالدراسة.. والشائعات تزيدنا عذابا”

“لا علاقة للاختفاء بالدراسة.. والشائعات تزيدنا عذابا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد