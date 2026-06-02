عطاف يبحث مع نظيره الكوري سبل تطوير الشراكة الإفريقية-الكورية

على هامش الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا، تشو هيون، اليوم الثلاثاء، 2 جوان، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية.

ووفقا لما أفادت به الخارجية في بيان، سمح اللقاء للطرفين “باستعراض مختلف أبعاد ومحاور الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وجمهورية كوريا، وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم والحركية عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.”

كما ناقش عطاف مع نظيره الكوري “سبل الإسهام المشترك في تطوير الشراكة الإفريقية-الكورية، بما يتماشى مع طموحات القارة الإفريقية وأهدافها على مختلف الأصعدة.”