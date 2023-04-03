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الرئيس تبون يتلقى اتصالا من نظيره السوري بشار الأسد
الجزائر

عطاف يتحادث مع نظيرته الفرنسية حول زيارة الرئيس تبون إلى باريس

الشروق أونلاين
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عطاف يتحادث مع نظيرته الفرنسية حول زيارة الرئيس تبون إلى باريس
أرشيف
من زيارة سابقة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، تطرقا فيه إلى الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس.

وحسب بيان للوزارة، فقد قدّمت كولونا تهانيها للوزير عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

كما سمحت المحادثات بين الطرفين، “باستعراض سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية، في أفق الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها، لا سيما زيارة الدولة التي سيقوم بها قريبا الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا”.

وقام الوزيران في هذا السياق، “بتقييم التقدم المحرز في معالجة الملفات الكبرى التي يفترض أن تشكل جوهر هذه الزيارة”.

“كما أكدا قيامهما بتعيين جهات اتصال للسهر على تنسيق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، تجسيدا لما تضمنه إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين البلدين”، يضيف البيان.

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