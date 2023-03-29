عطاف يتحادث مع نظيره الإيطالي.. وهذا ما دار بينهما

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمحت المكالمة للوزيرين باستعراض التقدم المحرز في سبيل تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، منذ 20 عام.

كما تطرق عطاف مع نظيره الإيطالي في حديثهما، إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، يضيف ذات البيان.

وأكد الوزيران في هذا السياق: