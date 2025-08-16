عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

ناقش الوزيران التحضيرات للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم السبت 16 أوت، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الذي قدّم له التعازي، باسم جمهورية مصر العربية الشقيقة، على إثر الحادث الأليم لسقوط حافلة نقل بوادي الحراش.

ووفقا لما أفادت به الخارجية في بيان، الاتصال شكل فرصة للوزيرين لمواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

ويفيد البيان أنه وفي هذا الإطار، تطرق عطاف مع نظيره المصري إلى التطورات الأخيرة المرتبطة بإحياء الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته التوسعية، حيث أكدا بأن مستقبل السلام في الشرق الأوسط يظل مرهونًا بوقف حرب الإبادة المفروضة على الشعب الفلسطيني وبوضع حد للأوهام الإسرائيلية التوسعية، وكذا بالتعجيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

الوزيران تناولا كذلك مُستجدات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة وأكدا تمسكهما بدعم تسوية نهائية للأزمة الليبية، بما يصون سيادة هذا البلد ويحفظ وحدة شعبه وسلامة أراضيه، وبما يُعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش الطرفان التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، وهو الاجتماع المزمع انعقاده بالجزائر خلال الفترة المقبلة، حسب ذات المصدر.