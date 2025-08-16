-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ناقش الوزيران التحضيرات للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

الشروق أونلاين
  • 190
  • 0
عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري
ح. م

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم السبت 16 أوت، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الذي قدّم له التعازي، باسم جمهورية مصر العربية الشقيقة، على إثر الحادث الأليم لسقوط حافلة نقل بوادي الحراش.

ووفقا لما أفادت به الخارجية في بيان، الاتصال شكل فرصة للوزيرين لمواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

ويفيد البيان أنه وفي هذا الإطار، تطرق عطاف مع نظيره المصري إلى التطورات الأخيرة المرتبطة بإحياء الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته التوسعية، حيث أكدا بأن مستقبل السلام في الشرق الأوسط يظل مرهونًا بوقف حرب الإبادة المفروضة على الشعب الفلسطيني وبوضع حد للأوهام الإسرائيلية التوسعية، وكذا بالتعجيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

الوزيران تناولا كذلك مُستجدات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة وأكدا تمسكهما بدعم تسوية نهائية للأزمة الليبية، بما يصون سيادة هذا البلد ويحفظ وحدة شعبه وسلامة أراضيه، وبما يُعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش الطرفان التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، وهو الاجتماع المزمع انعقاده بالجزائر خلال الفترة المقبلة، حسب ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
رئيس الجمعية الفرنسية المناهضة للعنصرية دومينيك سوپو لـ”الشروق”: نهاية “فرنسا الكبرى” وراء نزعة الكراهية تجاه الجزائر

رئيس الجمعية الفرنسية المناهضة للعنصرية دومينيك سوپو لـ”الشروق”: نهاية “فرنسا الكبرى” وراء نزعة الكراهية تجاه الجزائر

قصر الأميرة بأوقاس… من عربون وفاء إلى “ريفييرا” بجاية

قصر الأميرة بأوقاس… من عربون وفاء إلى “ريفييرا” بجاية

7 سنوات للمتهمين في جمركة سلع غير مطابقة للقانون بميناء الجزائر

7 سنوات للمتهمين في جمركة سلع غير مطابقة للقانون بميناء الجزائر

هبة تضامنية لتنظيم رحلات لأبناء العائلات المعوزة

هبة تضامنية لتنظيم رحلات لأبناء العائلات المعوزة

ندرة الأدوية المضادة للسرطان.. الصيدلية المركزية تُوضح

ندرة الأدوية المضادة للسرطان.. الصيدلية المركزية تُوضح

هذه أسباب تأخير الدخول المدرسي… والمناوبة ضرورية 

هذه أسباب تأخير الدخول المدرسي… والمناوبة ضرورية 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد