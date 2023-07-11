عطاف يتلقى دعوة من بلينكن لزيارة واشنطن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، رسالة من نظيره الأمريكي أنتوني بلكنين، يدعوه فيها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن.

وستشكل هذه الزيارة، حسب بيان للخارجية، فرصة “لعقد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي. ولتقييم واقع التعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر والولايات المتحدة”.

“وسيولي الطرفان اهتماماً خاصا لمسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار. وكذا مجالي الثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين”، يضيف البيان.

وكان بلينكن قد زار الجزائر في مارس من العام الماضي، بالتزامن مع مشاركة الولايات المتحدة كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي.

وأشار المسؤول الأمريكي آنذاك إلى “تاريخ طويل الأمد للعلاقات بين البلدين. منذ إبرام معاهدة السلام والصداقة عام 1795، ومرورا باستضافة الجزائر لمفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من طهران في1981″.