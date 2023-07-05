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الجزائر
بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي
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الرئيس تبون ونظيره الأمريكي

تلقى رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بايدن، بمناسبة الذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وعبّر بايدن في رسالته للرئيس تبون عن “أطيب الأمنيات نيابة عن الشعب الأمريكي، لجميع الجزائريين، بمناسبة الاحتفال بيوم استقلال الجزائر”.

كما نوّه الرئيس الأمريكي “بالشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة”، وقال إنها “ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم”.

قبل أن يضيف مفصّلا:”إننا نعمل سويًا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب”.

ليتابع بايدن بالقول:”بينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة”.

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