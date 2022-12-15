بايدن يدعو لضمّ الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إلى التحاق الاتحاد الإفريقي بمجموعة الـ20 كعضو دائم.

جاء ذلك في أشغال اليوم الثاني من القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن، التي يشارك فيها عن الجزائر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية.

وقال بايدن عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين:”لقد مرّ وقت طويل، لكن سيأتي هذا اليوم في النهاية”.

وتضمّ مجموعة العشرين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، دول العالم الـ20 الأكثر غنى، وهي: