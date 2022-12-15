-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بايدن يدعو لضمّ الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20

الشروق أونلاين
  • 157
  • 0
بايدن يدعو لضمّ الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20
ح.م
القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إلى التحاق الاتحاد الإفريقي بمجموعة الـ20 كعضو دائم.

جاء ذلك في أشغال اليوم الثاني من القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن، التي يشارك فيها عن الجزائر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية.

وقال بايدن عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين:”لقد مرّ وقت طويل، لكن سيأتي هذا اليوم في النهاية”.

وتضمّ مجموعة العشرين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، دول العالم الـ20 الأكثر غنى، وهي:

  • الولايات المتحدة،
  • الصين،
  • ألمانيا،
  • الهند،
  • المملكة المتحدة،
  • روسيا،
  • فرنسا،
  • إيطاليا،
  • اليابان،
  • كوريا الجنوبية،
  • جنوب إفريقيا،
  • السعودية،
  • أستراليا،
  • إسبانيا،
  • كندا،
  • تركيا،
  • الأرجنتين،
  • البرازيل،
  • المكسيك،
  • وإندونيسيا.
مقالات ذات صلة
فضيحة جديدة مدوّية تهز أركان نظام المخزن

فضيحة جديدة مدوّية تهز أركان نظام المخزن

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

مراسلون بلا حدود: الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي يفوز بجائزة 2022

مراسلون بلا حدود: الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي يفوز بجائزة 2022

الذكرى الثالثة للتطبيع المغربي: خذوا فلسطين واعطونا الصحراء الغربية

الذكرى الثالثة للتطبيع المغربي: خذوا فلسطين واعطونا الصحراء الغربية

بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي

بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد