رئيس وزراء مُصاب بكورونا في قمة “مجموعة العشرين”

أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون سين اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، قبل حضوره قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال سين في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد:”عندما وصلت إلى إندونيسيا، أجريت اختباراً (للكشف عن كورونا) في المساء. وفي الصباح ثبتت إصابتي بكوفيد-19″.

ولم يشارك سين في مأدبة عشاء التي ضمّت زعماء مجموعة العشرين، كما ألغى مقابلات مبرمجة مع الرئيس الصيني شي جينبينج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في تايلند.

وكان رئيس وزراء مملكة كامبوديا، التي لا تنتمي إلى مجموعة العشرين، بين ضيوف الشرف المدعوين لحضور القمة التي تنظمها إندونيسيا.