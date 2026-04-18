عطاف يجدد تضامن الجزائر ووقوفها التام مع السعودية

جدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، تضامن الجزائر ووقوفها التام مع السعودية إزاء الاعتداءات التي طالتها في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الخليج العربي.

وجاء ذلك خلال المحادثات الثنائية التي جمعته مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت 17 افريل، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

ووفقا لما أفادت به الخارجية الجزائرية، جدّد الوزير أحمد عطاف تضامن الجزائر ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء الاعتداءات التي طالتها في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الخليج العربي، مذكرا بما عبّر عنه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

الوزيران ناقشا كذلك التطورات الأخيرة في المنطقة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية، وأعربا عن تطلعهما إلى أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا للتوصل إلى حلول نهائية تكفل عودة الأمن والسكينة إلى المنطقة برمّتها.

كما استعرضا “الحركية المتميزة التي تعرفها الشراكة بين البلدين، لاسيما في شقّها الاقتصادي، وأكدا على ضرورة إضفاء المزيد من الزخم عليها، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي.”